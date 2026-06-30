Хорватия U-19 - Украина U-19 1:3: обзор матча и результат игры 29.06.2026

В понедельник, 29 июня, сборная Украины провела свой первый матч на Евро-2026 U-19 в Уэльсе, встретившись с Хорватией.

Подопечные Дмитрия Михайленко пропустили первыми, однако ответили сопернику своими тремя забитыми мячами, одержав в итоге волевую победу 3:1.

В первой половине поединка соперники обменялись голами, уйдя на перерыв при ничейном результате. Хорваты повели во встрече в середине тайма благодаря пенальти, который на 22-й минуте реализовал Иван Барич. Однако уже спустя четыре минуты украинцы сумели отыграться усилиями Дмитрия Богданова, который успешно пробил головой после подачи с углового.

В начале второго тайма украинским юношам удалось шокировать своих хорватских сверстников, отличившись еще дважды. Уже на 48-й минуте "сине-желтые" были впереди, сумев с третьей попытки поразить ворота соперника, а результативный удар на свой счет записал Никита Калюжный. А на 57-й минуте Павел Люсин отличным дальним ударом установил окончательный результат.

Статистика матча Хорватия U-19 - Украина U-19 группового этапа Евро-2026

Хорватия U-19 - Украина U-19 1:3

Голы: Барич, 22 (пен.) - Богданов, 26, Калюжный, 48, Люсин, 57

Ожидаемые голы (xG): 1.46 - 1.05

Владение мячом: 60% - 40%

Удары: 9 - 11

Удары в створ: 4 - 6

Угловые: 3 - 3

Фолы: 7 - 14

Хорватия U-19: Граховац, Микич, Зебич, Пулич, Мандич, Шельфи (Бакович, 58), Суботич (Зрилич, 58), Смилянич, Чович (Шимич, 79), Шутало, Барич (Кусанович, 58).

Украина U-19: Домчак, Кокодиняк (Губенко, 79), Милокост, Дигтярь, Малов, Сорока, Люсин, Каменский (Игнатков, 79), Сикут (Глют, 70), Калюжный (Попов, 70), Богданов.

В другом матче группы B сборная Италии обыграла Сербию со счетом 2:0.

Свой следующий матч украинцы проведут 2 июля против сербов, а с итальянцами встретятся 5 июля.

По результатам группового этапа по две лучшие команды из двух квартетов выйдут в полуфинал, а также автоматически получат путевки на ЧМ-2027 (U-20).

Еще одну возможность квалифицироваться на мировое первенство получат команды, занявшие в своих группах третьи места. Они сыграют в поединке за 5-е место, победитель которого позже примет участие в межконтинентальном плей-офф за последнюю путевку на ЧМ-2027 (U-20).

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