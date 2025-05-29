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Бетис - Челси: обзор финала Лиги конференций

Вашему вниманию видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций.
Сегодня, 00:34       Автор: Андрей Безуглый
Бетис - Челси / Getty Images
Бетис - Челси / Getty Images

В среду, 28 мая, состоялся финал Лиги конференций, в котором сошлись Бетис и Челси.

Уже на 9-й минуте защитник лондонцев Мало Гюсто ошибся, и Бетис открыл счет в контратаке голом Эззальзули.

Лондонцам удалось сравнять счет лишь на 65-й минуте. Палмер сделал идеальный навес в штрафную, которым воспользовался Энцо Фернандес.

А на 70-й минуте после очередного навеса Палмера Джексон вывел Челси вперед.

На 83-й минуте Джейдон Санчо снял все вопросы о победителе матча, а уже в компенсированное время Мойзес Кайседо поставил точку.

Статистика финала Лиги конференций Бетис - Челси

Бетис - Челси 1:4
Голы: Эззальзули, 9 - Фернандес, 65, Джексон, 70, Санчо, 83, Кайседо, 90+1

Ожидаемые голы (xG): 0.75 - 1.31
Владение мячом: 34% - 66%
Удары: 13 - 11
Удары в створ: 3 - 7
Угловые: 4 - 4
Фолы: 16 - 12

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Бетис - Челси: обзор финала Лиги конференций
Бетис - Челси: обзор финала Лиги конференций

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