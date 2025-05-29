Бетис - Челси: обзор финала Лиги конференций
В среду, 28 мая, состоялся финал Лиги конференций, в котором сошлись Бетис и Челси.
Уже на 9-й минуте защитник лондонцев Мало Гюсто ошибся, и Бетис открыл счет в контратаке голом Эззальзули.
Лондонцам удалось сравнять счет лишь на 65-й минуте. Палмер сделал идеальный навес в штрафную, которым воспользовался Энцо Фернандес.
А на 70-й минуте после очередного навеса Палмера Джексон вывел Челси вперед.
На 83-й минуте Джейдон Санчо снял все вопросы о победителе матча, а уже в компенсированное время Мойзес Кайседо поставил точку.
Статистика финала Лиги конференций Бетис - Челси
Бетис - Челси 1:4
Голы: Эззальзули, 9 - Фернандес, 65, Джексон, 70, Санчо, 83, Кайседо, 90+1
Ожидаемые голы (xG): 0.75 - 1.31
Владение мячом: 34% - 66%
Удары: 13 - 11
Удары в створ: 3 - 7
Угловые: 4 - 4
Фолы: 16 - 12
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