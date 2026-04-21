Плей-офф НБА: Кливленд победил Торонто, Атланта справилась с Нью-Йорком

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:56       Автор: Валентина Чорноштан
НБА / Getty Images
НБА / Getty Images

В ночь на вторник, 21 апреля, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого были сыграны три матча первого раунда плей-офф.

Результаты матчей плей-офф НБА за 20 апреля

Кливленд – Торонто – 115:105 (26:19, 28:29, 30:29, 31:28)

Кливленд: Митчелл (30 + 7 подборов), Харден (28 + 5 перехватов + 5 потерь), Э. Мобли (25 + 8 подборов), Аллен (10), Вейд (3) – старт; Струс (6), Шредер (5), Мэррилл (5), Тайсон (3), Эллис (0).

Торонто: Барнс (26), Барретт (22 + 9 подборов), Ингрем (7 + 5 потерь), Шед (3), Пелтль (2) – старт; Мюррей-Бойлс (17 + 7 подборов), Уолтер (14), Мамукелашвили (12 + 10 подборов), Лоусон (2).

Счет в серии: 2-0

Нью-Йорк – Атланта – 106:107 (32:23, 29:31, 30:25, 15:28)

Нью-Йорк: Брансон (29 + 7 передач), Таунс (18 + 8 подборов), Харт (15 + 13 подборов + 6 передач), Ануноби (14 + 8 подборов), Бриджес (10) – старт; Робинсон (13 + 7 подборов), Кларксон (7), Шемет (0), Макбрайд (0), Альварадо (0).

Атланта: Макколлум (32 + 6 передач), Джонсон (17 + 8 подборов), Оконгву (15 + 8 подборов), Александер-Уокер (9), Дэниелс (6) – старт; Куминга (19), Кисперт (4), Винсент (3), Брэдли (2), Гуе (0).

Счет в серии: 1-1

Денвер – Миннесота – 114:119 (39:25, 25:39, 29:26, 21:29)

Денвер: Дж. Мюррей (30 + 7 подборов + 7 передач), Йокич (24 + 15 подборов + 8 передач), К. Браун (16), К. Джонсон (13), Гордон (8 + 7 подборов) – старт; Хардвей (16), Б. Браун (7), Валанчюнас (0), Джонс (0).

Миннесота: Эдвардс (30 + 10 подборов), Рэндл (24 + 9 подборов + 6 передач), Дивинченцо (16 + 7 подборов + 6 передач), Макдениэлс (14), Гобер (2 + 7 подборов) – старт; Хайленд (13), Рид (11 + 9 подборов), Досунму (9), Андерсон (0), Конли (0).

Счет в серии: 1-1

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


