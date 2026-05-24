iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Плей-офф НБА: Кливленд уступил Никс

Вашему вниманию результат и обзор прошедшего поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:37       Автор: Валентина Чорноштан
НБА / Getty Images
НБА / Getty Images

В ночь на воскресенья, 24 мая, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого был сыгран один матч полуфинальной стадии плей-офф.

Результат матча плей-офф НБА за 23 мая

Кливленд – Нью-Йорк – 108:121 (27:37, 27:23, 28:31, 26:30)

Счет в серии — 0-3

Кливленд: Э. Мобли (24 + 5 потерь), Митчелл (23 + 5 потерь), Харден (19 + 6 потерь), Аллен (17 + 7 подборов), Вейд (0) – стартовая пятерка; Струс (13 + 7 подборов + 6 передач), Меррилл (6), Шредер (3), Тайсон (3).

Нью-Йорк: Брансон (30 + 6 передач), Бриджес (22), Ануноби (21 + 7 подборов), Таунс (13 + 8 подборов + 7 передач), Харт (12 + 9 подборов) – стартовая пятерка; Шамет (14), Макбрайд (5), Робинсон (2), Альварадо (2), Кларксон (0).

 

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Украинцы на Glory in Giza. Видео лучших моментов боя Усика и Лапина Украинцы на Glory in Giza. Видео лучших моментов боя Усика и Лапина
"Признать поединок несостоявшимся": Верховен требует пересмотреть исход боя с Усиком "Признать поединок несостоявшимся": Верховен требует пересмотреть исход боя с Усиком
Опубликована полная статистика ударов боя Усик – Верховен Опубликована полная статистика ударов боя Усик – Верховен
СМИ: Сколько Усик и Верховен заработали за бой СМИ: Сколько Усик и Верховен заработали за бой

Видео

Усик показал рекордный результат на взвешивании перед боем с Верховеном
Усик показал рекордный результат на взвешивании перед боем с Верховеном

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ и Серии А, последний тур АПЛ и Кубок Португалии
просмотров
Плей-офф НБА: Нью-Йорк повел в серии с Кливлендом
просмотров
УПЛ: Заря победила Карпаты, ничьи Александрии с Кривбассом и Эпицентра с Полтавой
просмотров
Чемпионат мира по хоккею-2026: Германия одержала победу над Австрией, Норвегия одолела Швецию
просмотров

Последние новости

Бокс11:07
Украинцы на Glory in Giza. Видео лучших моментов боя Усика и Лапина
Бокс10:47
"Признать поединок несостоявшимся": Верховен требует пересмотреть исход боя с Усиком
Бокс10:24
Опубликована полная статистика ударов боя Усик – Верховен
Бокс09:54
СМИ: Сколько Усик и Верховен заработали за бой
Бокс09:33
Усик эмоционально высказался после досрочной победы над Верховеном
Бокс09:17
"Это ранняя остановка": Верховен жёстко прошёлся по рефери
НХЛ09:04
Кубок Стэнли: Каролина смогла сравнять счет в серии с Монреалем
НХЛ09:01
Плей-офф НХЛ: Каролина одолела Монреаль
Бокс08:55
Стали известны судейские записки боя Усика - Верховена
НБА08:40
Плей-офф НБА: Нью-Йорк повел в серии с Кливлендом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK