Плей-офф НБА: Кливленд уступил Никс
Вашему вниманию результат и обзор прошедшего поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.
В ночь на воскресенья, 24 мая, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого был сыгран один матч полуфинальной стадии плей-офф.
Результат матча плей-офф НБА за 23 мая
Кливленд – Нью-Йорк – 108:121 (27:37, 27:23, 28:31, 26:30)
Счет в серии — 0-3
Кливленд: Э. Мобли (24 + 5 потерь), Митчелл (23 + 5 потерь), Харден (19 + 6 потерь), Аллен (17 + 7 подборов), Вейд (0) – стартовая пятерка; Струс (13 + 7 подборов + 6 передач), Меррилл (6), Шредер (3), Тайсон (3).
Нью-Йорк: Брансон (30 + 6 передач), Бриджес (22), Ануноби (21 + 7 подборов), Таунс (13 + 8 подборов + 7 передач), Харт (12 + 9 подборов) – стартовая пятерка; Шамет (14), Макбрайд (5), Робинсон (2), Альварадо (2), Кларксон (0).
