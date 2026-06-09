Плей-офф НБА: Нью-Йорк уступил Сан-Антонио
Вашему вниманию результат и обзор прошедшего поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.
В ночь на вторник, 9 июня, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках стартовала финальная серия плей-офф.
Результат матча плей-офф НБА за 8 июня
Нью-Йорк – Сан-Антонио – 111:115 (22:33, 42:24, 27:35, 20:23)
Счет в серии — 2-1
Нью-Йорк: Брансон (32 + 5 потерь), Ануноби (28), Харт (16 + 9 подборов), Таунс (11 + 8 подборов), Бриджес (2) — стартовый состав; Кларксон (10), Робинсон (5), Альварадо (4), Шамет (3), Сохан (0), Макбрайд (0).
Сан-Антонио: Вембаньяма (32 + 8 подборов + 6 передач), Касл (23), Фокс (12 + 8 передач), Шемпени (12), Васселл (11) — стартовый состав; Харпер (13 + 9 подборов), К. Джонсон (7), Брайант (3), Корнет (2).
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