Кубок Стэнли: Флорида в шаге от выхода в финал
Пантерс пока не проиграли ни одного матча в серии против Каролины.
В рамках финала Восточной конференции Флорида Пантерс встречается с Каролиной Харрикейнс.
В третьем матче серии хозяевами были "пантеры". В первом периоде поединка они смогли открыть счет благодаря шайбе Микколы.
Во второй 20-минутке была только одна шайба, и ее забросили хоккеисты Каролины, что позволило восстановить паритет.
В заключительном периоде Харрикейнс смогли забросить одну шайбу, но хозяева ответили на это еще пятью.
Флорида - Каролина 6:1 (счет в серии - 3:0)
Шайбы: Миккола, 12, 46, Боквист, 41, Барков, 46. 49, Маршан, 50 - Станковен, 34, Джарвис, 51
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