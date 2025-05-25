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Хоккей

Кубок Стэнли: Флорида в шаге от выхода в финал

Пантерс пока не проиграли ни одного матча в серии против Каролины.
Вчера, 08:03       Автор: Василий Медвидь
Флорида Пантерс / Getty Images
Флорида Пантерс / Getty Images

В рамках финала Восточной конференции Флорида Пантерс встречается с Каролиной Харрикейнс.

В третьем матче серии хозяевами были "пантеры". В первом периоде поединка они смогли открыть счет благодаря шайбе Микколы.

Во второй 20-минутке была только одна шайба, и ее забросили хоккеисты Каролины, что позволило восстановить паритет.

В заключительном периоде Харрикейнс смогли забросить одну шайбу, но хозяева ответили на это еще пятью.

Флорида - Каролина 6:1 (счет в серии - 3:0)

Шайбы: Миккола, 12, 46, Боквист, 41, Барков, 46. 49, Маршан, 50 - Станковен, 34, Джарвис, 51

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: флорида каролина

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