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Автоспорт

Феррари поедет на обновленных ДВС уже в Австрии

А еще одно обновление Скудерия привезет на домашний Гран-при.
Сегодня, 18:45       Автор: Андрей Безуглый
Феррари / Getty Images
Феррари / Getty Images

Феррари уже подготовила обновленные двигатели к предстоящему Гран-при Австрии, пишет racingnews365.

Напомним, что в рамках программы ADUO Скудерия получила две доработки ДВС в 2026 году и еще две - в следующем.

Моторное подразделение команды уже вовсю работает над новыми двигателями. Уже в Австрии команда использует третий по счету в этом сезоне двигатель, который был в очередной раз доработан.

Ожидается, что следующее обновление команда привезет уже в сентябре на домашний Гран-при. Ожидается, что мощность двигателя возрастет на 30 л.с.

Ранее также сообщалось, что Феррари приняла участие в тестах Пирелли.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари

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