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Судаков впервые за два месяца забил в УПЛ и помог Шахтеру обыграть Ворсклу

Действующий чемпион одержал комфортную победу.
Сегодня, 19:52
Георгий Судаков / ФК Шахтер
Георгий Судаков / ФК Шахтер

Во Львове прошел поединок 16-го тура чемпионата Украины по футболу между донецким Шахтером и полтавской Ворсклой.

Еще в первой половине первого тайма "горняки" вели в два мяча – сначала Невертон после ряда рикошетов забивал уже в пустые ворота, а затем Георгий Судаков забил головой. Для полузащитника это был первый гол в УПЛ через два месяца, после того как он оформил покер в ворота ЛНЗ.

Еще до перерыва появившегося в старте Ласина Траоре забил и третий гол своей команды.

Во второй половине произошел неприятный эпизод. Молодой голкипер Павел Исенко получил травму на ровном месте, и его пришлось заменить. Немного погодя Ворскла размочила ворота своего бывшего голкипера Дмитрия Потрошителя, забил Нестеренко.

После этого у полтавчан было еще несколько случаев забить и второй гол, но все же найти ключи к воротам Потрошителя еще раз не удалось.

Шахтер – Ворскла 3:1
Голы: Невертон, 14, Судаков, 22, Траоре, 36 — Нестеренко, 77

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шахтер Донецк ФК Ворскла Полтава

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