Полесье - Ворскла 2:1: обзор матча и результат игры 06.10.2024

В таблице чемпионата Украины снова сменился лидер.

В воскресенье, 6 октября, в рамках девятого тура Украинской Премьер-лиги сошлись Полесье и Ворскла.

По ходу первого тайма команда Имада Ашура вышла вперед после того, как Александр Назаренко успел забросить мяч на линию вратарской площади, откуда Луифер Эрнандес ударом головой поразил ворота гостей.

Но еще до перерыва полтавчане отыгрались усилиями Ибрагима Коне, который замкнул прострел Игоря Пердуты.

После перерыва житомирский клуб усилил давление, что привело ко второму взятию ворот, еще и какому!

Богдан Леднев исполнил угловой, защитник головой выбил мяч, но прямо на Артема Смолякова. Тот обводящим ударом из-за пределов штрафной поразил дальний угол.

Полесье воспользовалось осечкой Александрии и за счет победы вышло на первое место таблицы, имея 20 очков. Ворскла занимает 12-ю строчку с девятью баллами.

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Статистика матча Полесье - Ворскла девятого тура УПЛ

Полесье - Ворскла 2:1

Голы: Эрнандес, 32, Смоляков, 71 - Кане, 40.

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 12 - 3

Удары в створ: 8 - 2

Фолы: 4 - 4

Полесье: Волынец - Михайличенко, Виалле, Чоботенко, Смоляков - Крушинский (Леднев, 63), Мельниченко (Кушниренко, 70), Коста (Мустафаев, 70) - Назаренко, Эрнандес (Пайшау, 63), Гуцуляк (Тейлор, 84).

Ворскла: Исенко - Крупский (Ковталюк, 72), Гучек, Черноморец, Бацула (Корниенко, 86) - Изотов, Пердута, Ндукве (Черныш, 46 (Скляр, 72)), Нестеренко, Кане (Островский, 86) - Иеде.

Предупреждения: Коста - Изотов.

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