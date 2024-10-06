Тренер Эвертона озвучил сроки восстановления Миколенко
Виталий вскоре вернется к тренировкам с Эвертоном.
Захисник збірної України та англійського Евертона Віталій Миколенко отримав травму через що буде змушений пропустити жовтневі матчі національної команди у Лізі націй.
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Головний тренер "ірисок" розповів деталі травми Віталія, окресливши терміни відновлення:
"Наприкінці тижня нам довелося адаптуватися до втрати Джаррада Брентвейта і Миколенка. Віталій повернувся наприкінці тижня, у середу-четвер", - заявив Дайч.
Нагадаємо, вже 11 жовтня Україна зіграє проти Грузії, а 14 жовтня підопічні Реброва зійдуться з Чехією.
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