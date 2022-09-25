Экс-футболист Милана перешел в клуб из ОАЭ
Марокканец стал игроком Аль-Насра.
Бывший игрок Милана Адель Таарабт перебрался в стан эмиратского Аль-Насра.
Детали соглашения между марокканцем и клубом на данный момент не разглашаются.
33-летний полузащитник будет выступать в футболке с 49 номером.
رحبوا معنا 👋— AL NASR SC (@ALNasrSC) September 24, 2022
بالنجم المغربي"عادل تاعرابت" ، أهلاً بك في قلعة العميد 💙
Let's Welcome Our New Player ADEL TAARABT 🇲🇦 🤝 pic.twitter.com/EgEPecSb9S
В этом месяце футболист стал свободным агентом, разорвав контракт с Бенфикой.
Помимо Бенфики и Милана Таарабт выступал за КПР, Тоттенхэм, Фулхэм, Дженоа и Ланс.