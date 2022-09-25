Экс-футболист Милана перешел в клуб из ОАЭ

Бывший игрок Милана Адель Таарабт перебрался в стан эмиратского Аль-Насра.

Детали соглашения между марокканцем и клубом на данный момент не разглашаются.

33-летний полузащитник будет выступать в футболке с 49 номером.

رحبوا معنا 👋

بالنجم المغربي"عادل تاعرابت" ، أهلاً بك في قلعة العميد 💙

Let's Welcome Our New Player ADEL TAARABT 🇲🇦 🤝 pic.twitter.com/EgEPecSb9S — AL NASR SC (@ALNasrSC) September 24, 2022

В этом месяце футболист стал свободным агентом, разорвав контракт с Бенфикой.

Помимо Бенфики и Милана Таарабт выступал за КПР, Тоттенхэм, Фулхэм, Дженоа и Ланс.