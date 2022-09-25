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Футбол

Экс-футболист Милана перешел в клуб из ОАЭ

Марокканец стал игроком Аль-Насра.
Сегодня, 10:09
Адель Таарабт
Адель Таарабт
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Бывший игрок Милана Адель Таарабт перебрался в стан эмиратского Аль-Насра.

Детали соглашения между марокканцем и клубом на данный момент не разглашаются.

33-летний полузащитник будет выступать в футболке с 49 номером.

В этом месяце футболист стал свободным агентом, разорвав контракт с Бенфикой.

Помимо Бенфики и Милана Таарабт выступал за КПР, Тоттенхэм, Фулхэм, Дженоа и Ланс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Милан аль-наср Адель Таарабт
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