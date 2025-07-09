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Министерство спорта Украины рассказало о потерях среди спортсменов на войне с россией

В борьбе с оккупантом погибло около 600 атлетов, тренеров и работников молодежных команд.
Сегодня, 11:08       Автор: Василий Медвидь
Министр спорта Украины Матвей Бидный и посол Японии в Украине Накагоме Масаши / Министерство молодежи и спорта Украины
Министр спорта Украины Матвей Бидный и посол Японии в Украине Накагоме Масаши / Министерство молодежи и спорта Украины

Министерство спорта Украины выпустило пресс-релиз, в котором поблагодарило Японию за поддержку украинского спорта во время войны.

Среди прочего, в заявлении раскрыли цифру погибших спортсменов, тренеров и тех, кто работает в молодежных командах. Теперь известно и то, сколько спортивных объектов было уничтожено с начала полномасштабного вторжения.

В сообщении говорится, что Украина потеряла более 600 человек, которые так или иначе работали в спорте, а также более 760 спортивных объектов было полностью уничтожено или теперь нуждается в реконструкции.

Также во время встречи обсуждалось развитие спортивной науки в Украине, возможное привлечение японских компаний к восстановлению различных объектов, привлечение к цифровой трансформации и недопустимость допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям.

Напомним, ранее сообщалось, что FIE допустила к чемпионату мира по фехтованию российских атлетов, среди которых майор армии рф.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина война с россией министерство спорта

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