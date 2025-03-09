iSport.ua
Русский Українська
Другие

Чепурный взял золото этапа Кубка мира по спортивной гимнастике

Украинскому спортсмену не было равных в опорном прыжке.
Сегодня, 14:40
Назар Чепурный / Getty Images
Назар Чепурный / Getty Images

Украинец Назар Чепурный завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходил в столице Азербайджана Баку.

Украинский спортсмен стал лучшим в финале соревнований в опорном прыжке с результатом 14.466 балла.

Читай также: Дорощук стал чемпионом Европы в прыжках в высоту

Чепурный превзошел китайского атлета Хуанга Мингци и "нейтрала" белорусского происхождения Егора Шеремкова.

Кубок мира по спортивной гимнастике
Опорный прыжок

  1. Назар Чепурный (Украина) - 14,466
  2. Хуанг Мингци (Китай) - 14,416
  3. Егор Шеремков (-) - 14,099

Отметим, что на этапе Кубка мира в Баку Чепурный эту медаль высшей пробы добавил к бронзе, которую он завоевал днем ранее в вольных упражнениях.

Для украинского гимнаста эта награда стала четвертой в текущем соревновательном сезоне и первой золотой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортивная гимнастика Назар Чепурный Кубок мира по спортивной гимнастике

Статьи по теме

Чепурный стал призером этапа Кубка мира по спортивной гимнастике Чепурный стал призером этапа Кубка мира по спортивной гимнастике
Чепурный принес Украине первые медали сезона Кубка мира по спортивной гимнастике Чепурный принес Украине первые медали сезона Кубка мира по спортивной гимнастике
Биатлон-2024/2025: Украина - на пьедестале мужской эстафеты этапа Кубка мира в Новом Месте Биатлон-2024/2025: Украина - на пьедестале мужской эстафеты этапа Кубка мира в Новом Месте
Атлетико неожиданно уступил Хетафе Атлетико неожиданно уступил Хетафе

Видео

Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча
Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Украина - на пьедестале мужской эстафеты этапа Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Костюк потеряла пять позиций
просмотров
Рейтинг ATP: ведущие украинцы улучшили позиции, Синнер остался первой ракеткой планеты
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской и женской эстафет в Новом Месте
просмотров

Последние новости

Биатлон17:05
Биатлон-2024/2025: Украина - на пьедестале мужской эстафеты этапа Кубка мира в Новом Месте
Европа17:03
Атлетико неожиданно уступил Хетафе
Биатлон16:55
Украина завоевала первую за три сезона медаль Кубка мира по биатлону
Европа16:34
Манчестер Юнайтед определился со списком игроков, которые должны покинуть клуб
Биатлон16:11
Украина стала призером мужской эстафеты в Новом Месте
Европа16:06
Челси вступил в гонку за лидера топ-клуба Эредивизи
Бокс15:40
Обидчик Беринчика хочет подраться с бывшим соперником Джервонты
Европа15:36
Манчестер Сити намерен подписать вратаря аутсайдера Ла Лиги
Биатлон14:45
Биатлон: онлайн-трансляция мужской и женской эстафет в Новом Месте
Гимнастика14:40
Чепурный взял золото этапа Кубка мира по спортивной гимнастике
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK