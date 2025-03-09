Чепурный взял золото этапа Кубка мира по спортивной гимнастике

Украинскому спортсмену не было равных в опорном прыжке.

Украинец Назар Чепурный завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходил в столице Азербайджана Баку.

Украинский спортсмен стал лучшим в финале соревнований в опорном прыжке с результатом 14.466 балла.

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Чепурный превзошел китайского атлета Хуанга Мингци и "нейтрала" белорусского происхождения Егора Шеремкова.

Кубок мира по спортивной гимнастике

Опорный прыжок

Назар Чепурный (Украина) - 14,466 Хуанг Мингци (Китай) - 14,416 Егор Шеремков (-) - 14,099

Отметим, что на этапе Кубка мира в Баку Чепурный эту медаль высшей пробы добавил к бронзе, которую он завоевал днем ранее в вольных упражнениях.

Для украинского гимнаста эта награда стала четвертой в текущем соревновательном сезоне и первой золотой.

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