Чепурный взял золото этапа Кубка мира по спортивной гимнастике
Украинец Назар Чепурный завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходил в столице Азербайджана Баку.
Украинский спортсмен стал лучшим в финале соревнований в опорном прыжке с результатом 14.466 балла.
Читай также: Дорощук стал чемпионом Европы в прыжках в высоту
Чепурный превзошел китайского атлета Хуанга Мингци и "нейтрала" белорусского происхождения Егора Шеремкова.
Кубок мира по спортивной гимнастике
Опорный прыжок
- Назар Чепурный (Украина) - 14,466
- Хуанг Мингци (Китай) - 14,416
- Егор Шеремков (-) - 14,099
Отметим, что на этапе Кубка мира в Баку Чепурный эту медаль высшей пробы добавил к бронзе, которую он завоевал днем ранее в вольных упражнениях.
Для украинского гимнаста эта награда стала четвертой в текущем соревновательном сезоне и первой золотой.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!