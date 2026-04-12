Чепурный выиграл зачет Кубка мира в опорном прыжке

Украинский гимнаст Назар Чепурный стал победителем Кубка мира в опорном прыжке.

К финальному этапа сезона спортсмен подходил с двумя золотыми медалями в активе.

В Осиеке Чепурный получил за свой прыжок 14.583 балла, чего хватило для бронзовой награды.

Британец Гарри Хэпворт занял первое место, а вторым стал армянин Артур Давтян, набравший одинаково баллов с Чепурным, но обойдя украинца по дополнителым показателям.

Те не менее этого результата хватило украинцу, чтобы возглавить личный зачет Кубка мира в опорном прыжке.

