Чепурный выиграл зачет Кубка мира в опорном прыжке

На последнем этапе украинец взял бронзу.
Сегодня, 19:20       Автор: Андрей Безуглый
Назар Чепурный / Getty Images
Украинский гимнаст Назар Чепурный стал победителем Кубка мира в опорном прыжке.

К финальному этапа сезона спортсмен подходил с двумя золотыми медалями в активе.

В Осиеке Чепурный получил за свой прыжок 14.583 балла, чего хватило для бронзовой награды. 

Британец Гарри Хэпворт занял первое место, а вторым стал армянин Артур Давтян, набравший одинаково баллов с Чепурным, но обойдя украинца по дополнителым показателям.

Те не менее этого результата хватило украинцу, чтобы возглавить личный зачет Кубка мира в опорном прыжке.

