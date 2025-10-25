Верняев прокомментировал успех Чепурного на чемпионате мира
Поддержал Чепурного после бронзы на чемпионате мира.
Украинский гимнаст Назар Чепурный завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира 2025 года. Он занял третье место в опорном прыжке.
Другой украинский гимнаст, Олег Верняев, пропустивший чемпионат мира из-за травмы, прокомментировал успех Назара Чепурного в своем Instagram:
"Иногда достаточно просто посмотреть на результаты, чтобы понять, кто действительно работает для гимнастики, а кто для галочки.
Это просто мысли вслух. Сколько бы вы ни вредили, сколько бы ни мешали - слава Богу, в мужской спортивной гимнастике всё стабильно с медалями", — написал спортсмен.
Добавим, что награда Чепурного стала единственной для украинской сборной на турнире.
