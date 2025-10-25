iSport.ua
Чепурный завоевал "бронзу" ЧМ-2025 по спортивной гимнастике

Украинец поднялся на подиум.
Сегодня, 11:17       Автор: Антон Федорцив
Назар Чепурный / Getty Images
Назар Чепурный / Getty Images

Гимнаст Назар Чепурный завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира-2025. Он финишировал третьим в опорном прыжке.

Украинец набрал 14,483 балла. Чепурный проиграл 0,35 балла армянскому гимнасту Артуру Давтяну. Победителем же в дисциплине стал филиппинец Карлос Юло, набравший 14,866 балла.

Для сборной Украины ЧМ-2025 сложился неудачно. Награда Чепурного стала для команды единственной на турнире.

Чемпионат мира-2025. Джакарта, Индонезия
Опорный скачок, мужчины

1. Карлос Юло – 14,866 балла
2. Артур Давтян – 14,833
3. Назар Чепурный – 14,483

