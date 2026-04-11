Украинские игроки выиграли престижный турнир по CS 2

В субботу, 11 апреля на PGL Bucharest 2026 состоялись матчи гранд-финала.

Титул победителя турнира разыгрывали турецкая FUT Esports и датская Australis.

Отметим, что в прошлом году FUT подписали костяк академии NaVi, включая двух украинцев Дмитрия Dem0N Мирошниченко и Никиту cmtry Самолотова.

В итоге в гранд-финале FUT взяли две карты, уступили в следующей и в итоге додавили соперника на Dust2.

При этом лучшим игроком финала стал Мирошниченко, который помог команде заработать 400 тысяч долларов.

PGL Bucharest 2026. Гранд-финал

FUT Esports - Australis 3:1

