Украинские игроки выиграли престижный турнир по CS 2

FUT Esports в прошлом году подписали игроков академии NaVi.
Сегодня, 23:26       Автор: Андрей Безуглый
FUT Esports / HLTV

В субботу, 11 апреля на PGL Bucharest 2026 состоялись матчи гранд-финала.

Титул победителя турнира разыгрывали турецкая FUT Esports и датская Australis.

Отметим, что в прошлом году FUT подписали костяк академии NaVi, включая двух украинцев Дмитрия Dem0N Мирошниченко и Никиту cmtry Самолотова.

В итоге в гранд-финале FUT взяли две карты, уступили в следующей и в итоге додавили соперника на Dust2.

При этом лучшим игроком финала стал Мирошниченко, который помог команде заработать 400 тысяч долларов.

PGL Bucharest 2026. Гранд-финал

FUT Esports - Australis 3:1

