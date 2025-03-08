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Чепурный стал призером этапа Кубка мира по спортивной гимнастике

Украинский спортсмен завоевал медаль в вольных упражнениях.
Сегодня, 13:25
Назар Чепурный / Getty Images
Назар Чепурный / Getty Images

Украинец Назар Чепурный стал обладателем бронзовой медали на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана Баку.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

В финале соревнований в вольных упражнениях украинский гимнаст получил 13,633 балла и занял итоговое третье место.

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Для Чепурного этот подиум стал десятым на уровне этапов Кубка мира.

Еще один украинский атлет Юрий Емельянов занял в финале вольных упражнений седьмое место с результатом 11,933 балла.

Первым стал "нейтрал" белорусского происхождения Егор Шеремков, а второе место занял казахстанец Милад Карими.

Кубок мира по спортивной гимнастике
Свободные упражнения

  1. Егор Шеремков (-) - 14,600
  2. Милад Карими (Казахстан) - 14,300
  3. Назар Чепурный (Украина) - 13,633

7. Юрий Емельянов (Украина) - 11,933

В воскресенье, 9 марта, на этапе Кубка мира в Баку украинцы будут соревноваться в финалах в опорном прыжке и на коне.

Ранее сообщалось, что Чепурный принес Украине первые медали сезона Кубка мира по спортивной гимнастике.

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