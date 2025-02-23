Чепурный принес Украине первые медали сезона Кубка мира по спортивной гимнастике

22-летний спортсмен успешно выступил на первом этапе Кубка мира сезона-2025. Назар Чепурный завоевал "серебро" в опорном прыжке и соревнованиях на параллельных брусьях, сообщает Суспильне Спорт.

В первом упражнении украинец уступил лишь армянину Артуру Давтяну, набравшему 14,900 баллов. В свою очередь результат Чепурного – 14,216 баллов. Во втором же упражнении отечественный гимнаст проиграл менее десятой японцу Кайто Сугимото (14,300 баллов).

"В целом доволен результатом. Все, что тренировал, удалось. Уже с тренером видим элементы, которые нужно доработать, например, немного добавить сложности, четкости.

Попробовал на два прибора больше, чем я делаю обычно – и это для меня тоже такой большой и нервный шаг. С конем я справился, но на вольных упражнениях помешала простуда и не все успел доработать на вольных упражнениях", – рассказал Чепурный.

Кубок мира. Котбус

Опорный прыжок

1. Артур Давтян – 14.900 баллов

2. Назар Чепурный – 14.216

3. Никколо Ванукки – 13.899

Кубок мира. Котбус

Параллельные брусья

1. Кайто Сугимото – 14.300 баллов

2. Назар Чепурный – 14.266

3. Джермейн Грюнберг – 13.966

К слову, ранее Магучих обновила рекорд сезона в прыжках в высоту.

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