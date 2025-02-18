Магучих выиграла очередное золото и обновила мировой сезонный рекорд

Украинка взяла высоту более двух метров и триумфовала на турнире в Словакии.

Ярослава Магучих стала победительницей турнира в Словакии.

Для украинской спортсменки эти соревнования стали вторым стартом в новом сезоне. Ранее Магучих выиграла золото в Италии.

Ярослава пропустила первые четыре отметки и стартовала сразу на 1.90 м, которую легко взяла. А вот на 1.93 м у украинки возникли проблемы, и после двух неудачных попыток Ярослава подняла планку.

Спортсменка с первого раза взяла 1.96 м, и также на этой высоте определились все медалистки. В финале на высоте 1.99 м сошлись Ярослава Магучих, Ангелина Топич и Элеанор Паттерсон.

Сербская легкоатлетка не смогла взять высоту и осталась с бронзовой медалью, а Паттерсон проиграла украинке на высоте 2.01 м, которую Магучих взяла с первой попытки.

Также стоит отметить, что Магучих стала первой легкоатлеткой, взявшей высоту более двух метров в текущем сезоне.

Ранее также сборная Украины вошла в топ-3 медального зачета Игр непокоренных.

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