Плей-офф НХЛ: Питтсбург проиграл Филадельфии, Каролина одолела Оттаву

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:22       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на вторник, 21 апреля, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча первого раунда Кубка Стэнли.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 20 апреля

Эдмонтон – Анахайм – 4:3 (2:0, 0:3, 2:0)

Шайбы:
1:0 – 17 Дикинсон (Эмберсон, Уолмэн)
2:0 – 18 Капанен (Подколзин, Драйзайтль)
2:1 – 21 Терри (Лакомб, Карлссон)
2:2 – 24 Карлссон (Крайдер, Терри)
2:3 – 34 Терри (Гранлунд, Джон Карлсон)
3:3 – 51 Дикинсон (Уолмэн, Экхольм)
4:3 – 58 Капанен (Драйзайтль, Подколзин)

Счет в серии: 1-0

Даллас – Миннесота – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Шайбы:
1:0 – 8 Джонстон (Бек, Лундквист)
1:1 – 11 Фэйбер (Капризов, К. Хьюз)
2:1 – 24 Дюшен (Хейсканен, Рантанен)
3:1 – 47 Робертсон (Дюшен, Лундквист)
3:2 – 49 Фэйбер (К. Хьюз, Эрикссон Эк)
4:2 – 59 Джонстон (Линделль, Грицковиан)

Счет в серии: 1-1

Каролина – Оттава – 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

Шайбы:
1:0 – 6 Станковен (Блэйк, Холл)
2:0 – 27 Ахо (Дж.Стаал)
2:1 – 30 Батерсон (Сэндерсон)
2:2 – 36 Козенс (Сэндерсон, Грейг)
3:2 – 93 Мартинук (Миллер, Элерс)

Счет в серии: 2-0

Питтсбург – Филадельфия – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Шайбы:
0:1 – 33 Мартон (Дворак, Конекны)
0:2 – 37 Хэтэуэй (Типпет)
0:3 – 57 Гленденинг (Хэтэуэй, Кутюрье)

Счет в серии: 0-2

