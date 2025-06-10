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НХЛ: Флорида разгромила Эдмонтон в третьей игре финала Кубка Стэнли

В серии появился новый лидер.
Сегодня, 06:14       Автор: Митя Шитко
НХЛ: результат матча / Getty Images
НХЛ: результат матча / Getty Images

В ночь на вторник, 10 июня, прошел третий матч финальной стадии Кубка Стэнли.

Флорида дома принимала Эдмонтон и воспользовалась преимуществом арены.

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Хозяева разгромили соперника и вышли вперед в серии.

Флорида – Эдмонтон – 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)

1:0 – 1 Маршанд (Луостаринен, Лунделль)
2:0 – 17 Верхэге (Шмидт, Родригес)
2:1 – 21 Перри (Экхольм, Бушар)
3:1 – 23 Райнхарт (Верхэге)
4:1 – 27 Беннетт (Луостаринен)
5:1 – 43 Экблад (Мэттью Ткачак, Райнхарт)
6:1 – 56 Родригес (Форслинг, Миккола)

  • Счет в серии: 2-1

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