iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Плей-офф НХЛ: Каролина одолела Монреаль

Вашему вниманию результат и обзор матча игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:01       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на воскресенья, 24 мая, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого состоялся один матч полуфинальной стадии Кубка Стэнли.

Результат матча плей-офф НХЛ за 23 мая

Каролина – Монреаль – 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Счет в серии: 1-1

Шайбы:
1:0 – 2 Робинсон (Янковски, Каррье)
1:1 – 11 Андерсон (Гуле, Дано)
2:1 – 37 Элерс (Чэтфилд, Слэвин)
2:2 – 52 Андерсон (Дано, Каррье)
3:2 – 63 Элерс (Чэтфилд, Янковски)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Украинцы на Glory in Giza. Видео лучших моментов боя Усика и Лапина Украинцы на Glory in Giza. Видео лучших моментов боя Усика и Лапина
"Признать поединок несостоявшимся": Верховен требует пересмотреть исход боя с Усиком "Признать поединок несостоявшимся": Верховен требует пересмотреть исход боя с Усиком
Опубликована полная статистика ударов боя Усик – Верховен Опубликована полная статистика ударов боя Усик – Верховен
СМИ: Сколько Усик и Верховен заработали за бой СМИ: Сколько Усик и Верховен заработали за бой

Видео

Усик показал рекордный результат на взвешивании перед боем с Верховеном
Усик показал рекордный результат на взвешивании перед боем с Верховеном

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ и Серии А, последний тур АПЛ и Кубок Португалии
просмотров
Плей-офф НБА: Нью-Йорк повел в серии с Кливлендом
просмотров
УПЛ: Заря победила Карпаты, ничьи Александрии с Кривбассом и Эпицентра с Полтавой
просмотров
Чемпионат мира по хоккею-2026: Германия одержала победу над Австрией, Норвегия одолела Швецию
просмотров

Последние новости

Бокс11:07
Украинцы на Glory in Giza. Видео лучших моментов боя Усика и Лапина
Бокс10:47
"Признать поединок несостоявшимся": Верховен требует пересмотреть исход боя с Усиком
Бокс10:24
Опубликована полная статистика ударов боя Усик – Верховен
Бокс09:54
СМИ: Сколько Усик и Верховен заработали за бой
Бокс09:33
Усик эмоционально высказался после досрочной победы над Верховеном
Бокс09:17
"Это ранняя остановка": Верховен жёстко прошёлся по рефери
НХЛ09:04
Кубок Стэнли: Каролина смогла сравнять счет в серии с Монреалем
НХЛ09:01
Плей-офф НХЛ: Каролина одолела Монреаль
Бокс08:55
Стали известны судейские записки боя Усика - Верховена
НБА08:40
Плей-офф НБА: Нью-Йорк повел в серии с Кливлендом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK