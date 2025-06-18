Флорида выиграла Кубок Стэнли во втором сезоне подряд, вновь победив Эдмонтон в финале

В ночь на среду, 18 июня, прошел очередной игровой день плей-офф НХЛ, в рамках которого состоялся шестой матч финала Кубка Стэнли.

Флорида одержала победу над Эдмонтоном и стала чемпионом турнира.

Результат матча Кубка Стэнли за 17 июня

Флорида – Эдмонтон – 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

1:0 – 4 Райнхарт ()

2:0 – 19 Мэттью Ткачак (Лунделль, Луостаринен)

3:0 – 37 Райнхарт (Верхэге, Барков)

4:0 – 53 Райнхарт (Верхэге, Барков)

5:0 – 54 Райнхарт (Экблад, Верхэге)

5:1 – 55 Подколзин (Браун, Уолмэн)

Счет в серии: 4-2

Отметим, что Флорида выиграла Кубок Стэнли во втором сезоне подряд. В финальной серии прошлого года также был обыграл Эдмонтон.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!