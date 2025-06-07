НХЛ: Флорида сравняла счет в противостоянии с Эдмонтоном в финале Кубка Стэнли
Победитель определился в овертайме.
В ночь на субботу, 7 июня, прошел второй матч финальной стадии Кубка Стэнли.
Эдмонтон дома принимал Флориду. В основное время команды не смогли выявить победителя.
Решающею шайбу в игре забросил хоккеист Флориды Маршан.
Эдмонтон – Флорида – 4:5 (3:2, 0:2, 1:0, 0:1).
- 0:1 – 2 Беннетт (Родригес, Шмидт)
- 1:1 – 7 Кэйн (Бушар, Арвидссон)
- 2:1 – 9 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид)
- 2:2 – 11 Джонс (Шмидт, Луостаринен)
- 3:2 – 12 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид)
- 3:3 – 28 Куликов (Джонс, Верхэге)
- 3:4 – 32 Маршанд (Лунделль)
- 4:4 – 59 Перри (Макдэвид, Уолмэн)
- 4:5 – 88 Маршанд (Лунделль)
Счет в серии: 1-1
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