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NaVi стали победителями ESL Pro League Season 20

"Рожденные побеждать" в "огненном“ противостоянии одержали триумф над Eternal Fire.
Вчера, 23:43
HLTV
HLTV

В рамках финала ESL Pro League Season 20 NaVi встретились с Eternal Fire.

Матч за победу на турнире начался с пика карты украинской организацией. "Рожденные побеждать" неожиданно выбрали Nuke и поплатились за это.

Первая карта завершилась победой турецкой команды со счетом 8:13.

Тем не менее, на второй карте NaVi смогли взять реванш. Anubis оказался очень тяжелым и насыщенным, но, к счастью, обошлось без овертаймов и наш коллектив победил со счетом 13:11.

С таким же счетом завершился и Ancient, поэтому, украинская команда оказалась в шаге от победы, но, Inferno оказалось чрезвычайно провальным для нее, и Eternal Fire победили 4:13.

Далее зрители увидели Dust2 в качестве десайдера. NaVi контролировали игру, и вели со счетом 10:5, однако, затем турки взяли три раунда подряд, начав "щекотать нервы" всем зрителям финала.

К счастью, украинский коллектив вовремя вернул себе инициативу и в итоге победил со счетом 13:10

NaVi - Eternal Fire 3:2

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi esl pro league Eternal Fire

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