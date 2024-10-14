NaVi победили в финале IEM Rio, совершив невероятный камбэк против Mouz на последней карте

В рамках финала IEM Rio NaVi встретились с Mouz.

Первой картой в этом поединке стал пик* Inferno. Украинский коллектив в серьезной борьбе все же взяли ее со счетом 13:11.

Dust 2, в противовес первой карте, стал для «рожденных побеждать» чрезвычайно легкой прогулкой, закончившись со счетом 13:2.

Казалось, что после этого Mouz уже не вернутся и зрители не увидят полноценный best-of-5, но Mirage остался именно за ними - 6:13.

Ancient начался чрезвычайно ужасно для NaVi, первую половину они отдали 2:10 и все уже готовились к десайдеру, но во второй половине украинская организация сделала что-то невероятное, отдав лишь один раунд и забрав эту карту 13:11.

Как следствие, полноценный best-of-5 зрители все же не увидели, а NaVi стали победителями IEM RIO.

NaVI - Mouz 3:1 (13:11, 13:2, 6:13, 13:11, 13:11)

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