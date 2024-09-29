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NaVi проиграли G2 в гранд-финале BLAST Premier Fall Final 2024

"Рожденные побеждать" не смогли продлить свою победную серию над оппонентом и заодно выиграть турнир.
Вчера, 21:21
Natus Vincere / HLTV.org
Natus Vincere / HLTV.org

В воскресенье, 29 сентября, состоялся гранд-финал турнира BLAST Premier Fall Final 2024 по CS2. В решающем поединке за 200 тысяч долларов сошлись Natus Vincere и G2.

Первая половина матча прошла для украинского коллектива просто ужасно. Хотя начиналось все не так уж и плохо.

Команды со счетом 6:6 завершили первую половину "Ancient". Но после смены сторон G2 забрали карту с общим счетом 13:9.

"Dust2" начался чуть лучше - 7:5 в пользу "Рожденных побеждать". И снова смена сторон принесла разочарование - 11:13.

На "Mirage" казалось, что матч вот-вот закончится, ведь NaVi как-то безвольно проигрывали 1:9. Не исключено, что фанаты думали, что это конец, но нет! В дальнейшем G2 взяли только два раунда, в то время как NaVi оформили самый настоящий камбек (13:11).

NaVi настраивались оформить камбек в матче на "Inferno", но там что-то явно пошло не так. Особенно это было заметно, когда G2 выиграли пять раундов подряд, сделав счет 12:6.

Чтобы претендовать на продолжение поединка, NaVi нужно было чудо. Вот только вместо него они взяли один раунд, после чего проиграли следующий, который был решающим.

G2 стали победителями BLAST Premier Fall Final 2024 и к тому же прервали серию поражений в матчах с NaVi, до этого уступив в девяти встречах подряд.

BLAST Premier Fall Final 2024

Natus Vincere - G2 1:3 (9:13, 11:13, 13:11, 7:13)

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами всех матчей BLAST Premier Fall Final 2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi counter-strike Natus Vincere

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