Швеция выиграла одиночную смешанную эстафету в Эстерсунде
Украина не смогла пробиться в топ-10.
В воскресенье, 30 ноября, во второй соревновательный день в Эстерсунде прошла одиночная смешанная эстафета.
Украину в этой гонке представляли Антон Дудченко и Александра Меркушина.
К сожалению, наша пара не смогла показать хороший результат, и с одним штрафным кругом и 11 дополнительными патронами заняла лишь 12-ю строчку.
Основная борьба проходила между командами Швеции и Норвегии, и с минимальным преимуществом шведы сумели одержать победу в гонке. Тройку лидеров замкнула Франция.
Эстерсунд. Одиночная смешанная эстафета
- Швеция (0+4) 35:12,1
- Норвегия (0+6) +19,1
- Франция (1+6) +37,3
- Германия (0+3) +37,8
- Австрия (0+4) +56,0
...
12. Украина Украина (1+11) +2:41,9
