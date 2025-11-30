Швеция выиграла одиночную смешанную эстафету в Эстерсунде

Украина не смогла пробиться в топ-10.

В воскресенье, 30 ноября, во второй соревновательный день в Эстерсунде прошла одиночная смешанная эстафета.

Украину в этой гонке представляли Антон Дудченко и Александра Меркушина.

К сожалению, наша пара не смогла показать хороший результат, и с одним штрафным кругом и 11 дополнительными патронами заняла лишь 12-ю строчку.

Основная борьба проходила между командами Швеции и Норвегии, и с минимальным преимуществом шведы сумели одержать победу в гонке. Тройку лидеров замкнула Франция.

Эстерсунд. Одиночная смешанная эстафета

Швеция (0+4) 35:12,1 Норвегия (0+6) +19,1 Франция (1+6) +37,3 Германия (0+3) +37,8 Австрия (0+4) +56,0

12. Украина Украина (1+11) +2:41,9

