Швеция выиграла одиночную смешанную эстафету в Эстерсунде

Украина не смогла пробиться в топ-10.
Сегодня, 16:25       Автор: Андрей Безуглый
Александра Меркушина / Getty Images
Александра Меркушина / Getty Images

В воскресенье, 30 ноября, во второй соревновательный день в Эстерсунде прошла одиночная смешанная эстафета.

Украину в этой гонке представляли Антон Дудченко и Александра Меркушина.

К сожалению, наша пара не смогла показать хороший результат, и с одним штрафным кругом и 11 дополнительными патронами заняла лишь 12-ю строчку.

Основная борьба проходила между командами Швеции и Норвегии, и с минимальным преимуществом шведы сумели одержать победу в гонке. Тройку лидеров замкнула Франция.

Эстерсунд. Одиночная смешанная эстафета

  1. Швеция (0+4)  35:12,1
  2. Норвегия (0+6)  +19,1
  3. Франция (1+6)  +37,3
  4. Германия (0+3)  +37,8
  5. Австрия (0+4)  +56,0

...

12. Украина Украина (1+11)  +2:41,9

