Спринт в Обергофе: Мандзин вошел в ТОП-15, победил Джакомель
Мужской спринт стал первой гонкой в новом году в рамках Кубка мира по биатлону.
Победу в гонке праздновал итальянский биатлонист Томазо Джакомель, который сумел опередить местного биатлониста Филиппа Наврата на 13 секунд.
Лучшим из украинцев стал Виталий Мандзин, который с одним промахом проиграл лидеру минуту и 14 секунд.
Пидручный (3 промаха), Борковский (2) и Цымбал (0) прошли трасу со схожим результатом, с отставанием в 2 минуты с лишним. У Дениса Насыко гонка не пошла, он трижды ошибся на стрельбе и оказался в
Результаты мужского спринта в Обергофе
- Томмазо Джакомел (Италия, 1+0) 25:01,7
- Филипп Наврат (Германия, 0+1) +13,2
- Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 1+0) +25,2
...
15. Виталий Мандзин (1+0) +1:14,1
41. Дмитрий Подручный(1+2) +2:07,5
43. Богдан Борковский (1+1) +2:08,7
45. Богдан Цымбал(0+0) +2:11,8
94. Денис Насико (1+2) +3:56,7
Напомним, что женский спринт в Обергофе состоится также 8 января, начало гонки назначено на 15:15 по киевскому времени.
