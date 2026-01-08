iSport.ua
Спринт в Обергофе: Мандзин вошел в ТОП-15, победил Джакомель

В Германии стартовал первый этап Кубка мира в 2026 году.
Сегодня, 13:53       Автор: Василий Войтюк
Виталий Мандзин / biathlon.com.ua
Виталий Мандзин / biathlon.com.ua

Мужской спринт стал первой гонкой в новом году в рамках Кубка мира по биатлону.

Победу в гонке праздновал итальянский биатлонист Томазо Джакомель, который сумел опередить местного биатлониста Филиппа Наврата на 13 секунд.

Лучшим из украинцев стал Виталий Мандзин, который с одним промахом проиграл лидеру минуту и 14 секунд.

Пидручный (3 промаха), Борковский (2) и Цымбал (0) прошли трасу со схожим результатом, с отставанием в 2 минуты с лишним. У Дениса Насыко гонка не пошла, он трижды ошибся на стрельбе и оказался в 

Результаты мужского спринта в Обергофе

  1. Томмазо Джакомел (Италия, 1+0) 25:01,7
  2. Филипп Наврат (Германия, 0+1) +13,2
  3. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 1+0) +25,2

...
15. Виталий Мандзин (1+0) +1:14,1
41. Дмитрий Подручный(1+2) +2:07,5
43. Богдан Борковский (1+1) +2:08,7
45. Богдан Цымбал(0+0) +2:11,8
94. Денис Насико (1+2) +3:56,7

Напомним, что женский спринт в Обергофе состоится также 8 января, начало гонки назначено на 15:15 по киевскому времени. 

 

