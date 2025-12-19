iSport.ua
Русский Українська

Борковский впервые финишировал в очках, Кристиансен выиграл спринт в Анси

Спринт оказался неудачным лишь для Антона Дудченко.
Сегодня, 17:26       Автор: Андрей Безуглый
Богдан Борковский / Getty Images
Богдан Борковский / Getty Images

В пятницу, 19 декабря, во французском Анси состоялся мужской спринт в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону.

Украину в этой гонке представляли пятеро спортсменов, однако лишь четверо из них отобрались в гонку преследование.

Спринт не задался у Антона Дудченко, который закрыв все мишени, все равно оказался позади партнеров, финишировав 67-м.

Богдан Борковский, Дмитрий Пидручный, Тарас Лесюк и Виталий Мандзин отобрались. Однако неожиданно лучше остальным выступил 21-летний Борковский.

Спортсмен, несмотря на один промах, сумел финишировать в зачетной зоне. 28-е место стало лучшим результатом в его карьере.

Спринт выиграл норвежец Ветле Кристиансен, а подиум с ним разделили Йоханнес Дале-Шевдаль и Эмильен Жаклен.

Биатлон. Кубок мира. Анси. Спринт, мужчины

  1. Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+0) 25:00.6
  2. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 1+1) +3.5
  3. Эмильен Жаклен (Франция, 0+1) +5.0

...

28. Богдан Борковский (Украина, 1+0) +1:13.7
44. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+2) +1:28.7
45 Тарас Лесюк (Украина, 1+0) +1:30.6
49. Виталий Мандзин (Украина, 1+1) +1:34.4
67. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +2:07.7

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Подверженный травмам нападающий вернется в заявку Ювентуса Подверженный травмам нападающий вернется в заявку Ювентуса
Звезда Борнмута определился с предпочтениями Звезда Борнмута определился с предпочтениями
Челси навяжет МЮ конкуренцию за хавбека сборной США Челси навяжет МЮ конкуренцию за хавбека сборной США
Бинотто поделился ожиданиями от дебюта Ауди Бинотто поделился ожиданиями от дебюта Ауди

Видео

Упущенные моменты в ничьей Шахтера и Риеки - видеообзор поединка
Упущенные моменты в ничьей Шахтера и Риеки - видеообзор поединка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Ханна Эберг победой в спринте открыла этап в Анси, завтра на старт выйдут мужчины
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Анси
просмотров

Последние новости

Европа18:18
Подверженный травмам нападающий вернется в заявку Ювентуса
Европа18:17
Звезда Борнмута определился с предпочтениями
Европа17:29
Челси навяжет МЮ конкуренцию за хавбека сборной США
Биатлон17:26
Борковский впервые финишировал в очках, Кристиансен выиграл спринт в Анси
Формула 116:33
Бинотто поделился ожиданиями от дебюта Ауди
Европа15:58
сафонов выбыл из-за травмы после сомнительного пенальти
Другие15:17
Украина впервые в истории заработала очки на женском Кубке мира по лыжному двоеборству
Бокс14:53
Легендарный британец поделился ожиданиями от возможного боя Джошуа с Фьюри
Формула 114:28
Формула-1 отчиталась об огромном прогрессе в 2025 году
Европа14:25
Арне Слот объяснил, почему Салах не попадал в заявку на матчи
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK