Борковский впервые финишировал в очках, Кристиансен выиграл спринт в Анси
В пятницу, 19 декабря, во французском Анси состоялся мужской спринт в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону.
Украину в этой гонке представляли пятеро спортсменов, однако лишь четверо из них отобрались в гонку преследование.
Спринт не задался у Антона Дудченко, который закрыв все мишени, все равно оказался позади партнеров, финишировав 67-м.
Богдан Борковский, Дмитрий Пидручный, Тарас Лесюк и Виталий Мандзин отобрались. Однако неожиданно лучше остальным выступил 21-летний Борковский.
Спортсмен, несмотря на один промах, сумел финишировать в зачетной зоне. 28-е место стало лучшим результатом в его карьере.
Спринт выиграл норвежец Ветле Кристиансен, а подиум с ним разделили Йоханнес Дале-Шевдаль и Эмильен Жаклен.
Биатлон. Кубок мира. Анси. Спринт, мужчины
- Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+0) 25:00.6
- Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 1+1) +3.5
- Эмильен Жаклен (Франция, 0+1) +5.0
...
28. Богдан Борковский (Украина, 1+0) +1:13.7
44. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+2) +1:28.7
45 Тарас Лесюк (Украина, 1+0) +1:30.6
49. Виталий Мандзин (Украина, 1+1) +1:34.4
67. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +2:07.7
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!