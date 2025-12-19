Борковский впервые финишировал в очках, Кристиансен выиграл спринт в Анси

Спринт оказался неудачным лишь для Антона Дудченко.

В пятницу, 19 декабря, во французском Анси состоялся мужской спринт в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону.

Украину в этой гонке представляли пятеро спортсменов, однако лишь четверо из них отобрались в гонку преследование.

Спринт не задался у Антона Дудченко, который закрыв все мишени, все равно оказался позади партнеров, финишировав 67-м.

Богдан Борковский, Дмитрий Пидручный, Тарас Лесюк и Виталий Мандзин отобрались. Однако неожиданно лучше остальным выступил 21-летний Борковский.

Спортсмен, несмотря на один промах, сумел финишировать в зачетной зоне. 28-е место стало лучшим результатом в его карьере.

Спринт выиграл норвежец Ветле Кристиансен, а подиум с ним разделили Йоханнес Дале-Шевдаль и Эмильен Жаклен.

Биатлон. Кубок мира. Анси. Спринт, мужчины

Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+0) 25:00.6 Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 1+1) +3.5 Эмильен Жаклен (Франция, 0+1) +5.0

...

28. Богдан Борковский (Украина, 1+0) +1:13.7

44. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+2) +1:28.7

45 Тарас Лесюк (Украина, 1+0) +1:30.6

49. Виталий Мандзин (Украина, 1+1) +1:34.4

67. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +2:07.7

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!