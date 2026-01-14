Сборная Норвегии феерически выиграла женскую эстафету в Рупольдинге

Триумфом норвежек завершилась эстафета на старте этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге. Четверка скандинавок на финишной прямой опередила сборную Италии.

Из последнего огневого рубежа лидером вышла Лиза Виттоцци. Ее преследовала французская биатлонистка Жюлия Симон. Далее держались норвежка Марен Киркейде и шведская звезда Ханна Эберг.

Сначала Виттоцци скинула "с плеч" Симон, а Эберг попыталась обойти Киркейде. Далее норвежская биатлонистка со шведкой обошли Симон. А на последних метрах дистанции Киркейде опередила опытную итальянку.

Цвета Украины защищали Кристина Дмитренко, Дарья Чалик, Валерия Дмитренко и Елена Городная. Вместе они использовали 7 дополнительных патронов. И хоть обошлись без штрафных кругов, но сумели финишировать лишь на 14-й строчке.

Кубок мира. Рупольдинг, Германия

Женщины, эстафета

1. Норвегия (0+9) 1:07:06.2 часа

2. Италия (0+4) +0,9

3. Швеция (0+7)+3,0

...

14. Украина (0+7) +3:51,5

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!