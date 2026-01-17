Самуэльссон победил в спринте Рупольдинга

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон выиграл спринт на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Он одолел 10-километровую дистанцию ​​за 21:53.8 минуты.

Скандинав закрыл все 10 мишеней и опередил итальянского биатлониста Томмазо Джакомеля. Тот с одним промахом в пассиве отстал на 17 с лишним секунд. Третьим стал норвежец Исак Лекнес Фрей.

Из пяти украинцев лучше всего выступил Виталий Мандзин. Он промахнулся по одному разу на обоих огневых рубежах. Как следствие, завершил спринт только в пятом десятке.

Кубок мира. Рупольдинг, Германия

Мужчины, спринт

1. Себастьян Самуэльссон (0+0) 21:53.8 минуты

2. Томмазо Джакомель (0+1+0+3) +17,6

3. Исак Лекнес Фрей (0+0) +34,1

...

41. Виталий Мандзин (1+1) +1:48,4

59. Дмитрий Пидручный (0+2) +2:12,2

63. Богдан Борковский (1+1) +2:19,5

72. Антон Дудченко (0+0) +2:33,9

81. Тарас Лесюк (1+1) +2:47,7

