Самуэльссон победил в спринте Рупольдинга

Украинцы болельщиков не порадовали.
Сегодня, 16:51       Автор: Антон Федорцив
Себастьян Самуэльссон / Getty Images
Себастьян Самуэльссон / Getty Images

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон выиграл спринт на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Он одолел 10-километровую дистанцию ​​за 21:53.8 минуты.

Скандинав закрыл все 10 мишеней и опередил итальянского биатлониста Томмазо Джакомеля. Тот с одним промахом в пассиве отстал на 17 с лишним секунд. Третьим стал норвежец Исак Лекнес Фрей.

Из пяти украинцев лучше всего выступил Виталий Мандзин. Он промахнулся по одному разу на обоих огневых рубежах. Как следствие, завершил спринт только в пятом десятке.

Кубок мира. Рупольдинг, Германия
Мужчины, спринт

1. Себастьян Самуэльссон (0+0) 21:53.8 минуты
2. Томмазо Джакомель (0+1+0+3) +17,6
3. Исак Лекнес Фрей (0+0) +34,1
...
41. Виталий Мандзин (1+1) +1:48,4
59. Дмитрий Пидручный (0+2) +2:12,2
63. Богдан Борковский (1+1) +2:19,5
72. Антон Дудченко (0+0) +2:33,9
81. Тарас Лесюк (1+1) +2:47,7

