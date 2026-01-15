iSport.ua
Франция выиграла мужскую эстафету, Украина финишировала в хвосте

Украинцы показали худшую стрельбу в гонку.
Сегодня, 20:58       Автор: Андрей Безуглый
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

В четверг, 15 января, в немецком Рупольдинге прошла мужская эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Сборную Украины в гонке представляли Дмитрий Пидручный, Тарас Лесюк, Виталий Мандзин и Богдан Борковский.

Первым на дистанцию пошел Тарас Лесюк, который показал худшую стрельбу в эстафете, отправив команду на последнее место. Мандзин и Борковский очень торопились, чтобы подняться в зачете, а потому допустили немало ошибок.

В итоге последним на дистанции Дмитрий Пидручный стартовал 20-м, и все, что смог сделать капитан команды - поднять сборную на 17-ю строчку.

В группе лидеров же до самого финала шла интересная борьба, однако на последнем отрезке Франция завоевала решающее преимущество, выиграв гонку.

Рупольдинг. Эстафета. Мужчины

  1.  Франция (1+4)  1:08:58,1
  2. Норвегия (0+7)  +6,2
  3. Германия (0+5)  +7,9
  4. Швеция (0+7)  +24,0
  5. Эстония (0+4)  +38,0
  6. Чехия (0+12)  +1:02,9

...

17. Украина Украина (0+13)  +4:07,5

