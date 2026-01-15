Франция выиграла мужскую эстафету, Украина финишировала в хвосте

В четверг, 15 января, в немецком Рупольдинге прошла мужская эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Сборную Украины в гонке представляли Дмитрий Пидручный, Тарас Лесюк, Виталий Мандзин и Богдан Борковский.

Первым на дистанцию пошел Тарас Лесюк, который показал худшую стрельбу в эстафете, отправив команду на последнее место. Мандзин и Борковский очень торопились, чтобы подняться в зачете, а потому допустили немало ошибок.

В итоге последним на дистанции Дмитрий Пидручный стартовал 20-м, и все, что смог сделать капитан команды - поднять сборную на 17-ю строчку.

В группе лидеров же до самого финала шла интересная борьба, однако на последнем отрезке Франция завоевала решающее преимущество, выиграв гонку.

Рупольдинг. Эстафета. Мужчины

Франция (1+4) 1:08:58,1 Норвегия (0+7) +6,2 Германия (0+5) +7,9 Швеция (0+7) +24,0 Эстония (0+4) +38,0 Чехия (0+12) +1:02,9

...

17. Украина Украина (0+13) +4:07,5

