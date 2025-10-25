iSport.ua
Баскетбол

Адетокумбо удивил НБА рекордными результатами в первых двух матчах

Яннис Адетокумбо установил исторический рекорд в НБА.
Сегодня, 19:31
Яннис Адетокумбо / Getty Images
Яннис Адетокумбо / Getty Images

Лидер Милвоки Яннис Адетокумбо вошёл в историю НБА. Об этом сообщает ESPN Insights.

По имеющейся информации, Яннис Адетокумбо стал первым игроком в истории НБА, который набрал более 60 очков, совершил более 30 подборов и сделал более 10 передач в первых двух матчах сезона.

Отметим, что в первой игре против Вашингтона нападающий набрал 37 очков, сделал 14 подборов и 5 передач. Тогда Милвоки победил со счётом 133:120.

В матче, прошедшем в ночь на 25 октября, Яннис за 38 минут на площадке набрал 31 очко, сделал 20 подборов и 7 передач. Милвоки снова выиграл игру, на этот раз со счётом 122:116.

