Новичок Челси: Я не спал перед трансфером в клуб

Новоиспеченный нападающий лондонского Челси Марк Гию высказался о переходе в лондонский клуб.

По словам испанского футболиста, с детства его мечтой была игра в английской Премьер-лиге.

"Это огромная радость -- подписать контракт с Челси, и я не мог уснуть перед переездом сюда, потому что был очень взволнован. Еще с детства я мечтал играть в Премьер-лиге.

Теперь у меня есть возможность приехать сюда, в Челси, и я буду работать изо всех сил, чтобы добиться успеха для клуба", - сказал Гию

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