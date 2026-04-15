НХЛ: Колорадо одолел Калгари, Бостон обыграл Нью-Джерси, победы Каролины и Миннесоты
В ночь на среду, 15 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись девять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 14 апреля
Бостон – Нью-Джерси – 4:0 (4:0, 0:0, 0:0)
Шайбы: 1:0 – 1 Гики (Минтен, Пастрняк), 2:0 – 6 Кастелик (Курали, Жанно), 3:0 – 17 Кастелик (Лорей, Курали), 4:0 – 19 Арвидссон (Линдхольм, Заха)
Коламбус – Вашингтон – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 21 Дженнер (Хейнен, Марчмент), 1:1 – 30 Бовилье (ван Римсдайк), 1:2 – 55 Чикран (Овечкин, Уилсон)
Айлендерс – Каролина – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 3 Элерс (Станковен, Сорум), 1:1 – 33 Хорват (Эклунд, Барзэл), 1:2 – 54 Янковски (Никишин, Нюстрем)
Филадельфия – Монреаль – 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 8 Мартон (Бонк, Мичков), 2:0 – 14 Бонк (Макдональд, Мичков), 2:1 – 26 Галлахер (Тексье, Гуле), 3:1 – 33 Мичков, 3:2 – 39 Эванс (Велено, Зекай), 4:2 – 52 Бамп (Мартон)
Миннесота – Анахайм – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 10 Мактавиш (Пелинг, Лакомб), 1:1 – 16 Юров (Тарасенко), 2:1 – 31 Хэйт (Юханссон, Фолиньо), 3:1 – 53 Фаббри (Джонс, Обе-Кюбель), 3:2 – 59 Мактавиш (Готье, Гранлунд)
Калгари – Колорадо – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Шайбы: 1:0 – 27 Колман (Баклунд), 1:1 – 31 Лехконен (Малински, Макар), 1:2 – 55 Ландескуг (Макар, Кулак), 1:3 – 59 Маккиннон (Нечас, Макар)
Юта – Виннипег – 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)
Шайбы: 1:0 – 8 Кули (Шмидт), 2:0 – 24 Шмалц (Гюнтер, Сергачев), 2:1 – 37 Коннор (Шайфли, Виларди), 3:1 – 47 Шмалц (Келлер, Кули), 4:1 – 47 Петерка, 4:2 – 52 Шайфли (Виларди, Коннор), 4:3 – 54 Росен, 5:3 – 59 Керфут
Сент-Луис – Питтсбург – 7:5 (1:3, 3:1, 3:1)
Шайбы: 0:1 – 10 Макгроарти (Хэйс), 0:2 – 16 Хэйс, 0:3 – 17 Манта (Хэйс), 1:3 – 18 Снаггеруд (Томас), 1:4 – 22 Седерблум (Манта, Киндел), 2:4 – 24 Сундквист (Броберг, Торопченко), 3:4 – 30 Майллу (Нейборс, Друэн), 4:4 – 35 Снаггеруд (Холлоуэй, Нейборс), 5:4 – 44 Холлоуэй (Снаггеруд), 6:4 – 44 Бучневич (Биннингтон, Кайру), 6:5 – 52 Хэйс (Шилов, Ши), 7:5 – 58 Холлоуэй (Майллу, Снаггеруд)
Ванкувер – Лос-Анджелес – 4:3 (1:1, 2:2, 0:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 9 Петтерссон (Росси, Кудрявцев), 1:1 – 17 Байфилд (Мур, Лаферрье), 1:2 – 21 Кемпе (Панарин, Копитар), 2:2 – 21 Дебраск (Гронек, Босер), 2:3 – 22 Лаферрье (Байфилд, Даути), 3:3 – 29 Байум (Петтерссон, Хегландер), 4:3 – 62 Дебраск (Вилландер, Петтерссон)
