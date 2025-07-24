Шахтер уверенно одолел Бешикташ в квалификации Лиги Европы

Начали команды на встречных курсах. "Горняки" оказались готовы к такому сценарию и повели в дебюте. Это Алиссон после передачи Кевина сместился в центр вдоль линии штрафной и прошил голкипера точным ударом.

На экваторе тайма Шахтер снова зажег у владений Гюнока. Сначала Кевин пробил выше ворот в быстрой атаке, а потом Марлон неудачно подставил голову под опасный выстрел Очеретько. Зато дальше Эгиналдо головой замкнул навес Алиссона.

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"Черные орлы" пришли в себя перед перерывом. Помог и случай – мяч попал в руку Конопли в штрафной "горняков". Одиннадцатиметровый уверенно исполнил Абрахам. Вскоре Ризнык ногой парировал удар Фернандеша.

В начале второй половины вратарь справился с выстрелом Силвы в ближний угол. Шахтер ответил ударом Судакова в сетку с внешней стороны после заброса. А на 67-й минуте Алиссон накрутил соперников и нашел Кевина на дальней штанге – 1:3.

Финальные минуты получились крайне нервными. Бешикташ пошел вперед большими силами и смог сократить отставание до минимума. Это Мариу сыграл на добивании после сэйва вратаря. Впрочем, на большее стамбульцы не замахнулись.

Зато Шахтер нашел свой шанс в контратаке. В добавленное арбитром время Тобиас и Бондаренко классно разыграли лишнего и вывели на ударную позицию Кевина. Бразилец мастерски уложил мяч в девятку, установив окончательный результат.

Статистика матча Бешикташ – Шахтер 2-го квалификационного раунда Лиги Европы

Бешикташ – Шахтер – 2:4

Голы: Абрахам, 40 (пенальти), Мариу, 87 – Алиссон, 7, Эгиналдо, 28, Кевин, 67, 90+5

Владение мячом: 42 % - 58 %

Удары: 12 - 10

Удары в створ: 7 - 5

Угловые: 5 - 1

Фолы: 11 - 5

Бешикташ: Гюнок – Свенссон, Паулиста, Удуохай, Юрасек – Тикназ (Киличсой, 81), Кекчю (Мучи, 60) – Рашица (Илмаз, 60), Рафа, Фернандеш – Абрахам (Мариу, 71)

Шахтер: Ризнык – Конопля (Тобиас, 56), Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо – Очеретько, Марлон (Педриньо да Силва, 56), Судаков (Гочолеишвили, 88) – Кевин, Эгиналдо (Невертон, 76), Аліссон (Бондаренко, 76)

Предупреждения: Удуохай, Йылмаз, Гюнок – Ризнык

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