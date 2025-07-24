Бешикташ - Шахтер 2:4: видео голов и лучших моментов матча 24.07.2025

В четверг, 24 июля, Шахтер в Стамбуле провел первый поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы против местного Бешикташа.

Подопечные Арды Турана обеспечили себе неплохое преимущество перед ответным матчем, обыграв в результативном противостоянии турецкого соперника со счетом 4:2.

Читай также: Шахтер уверенно одолел Бешикташ в квалификации Лиги Европы

Шахтер быстро открыл счет в поединке благодаря точному удару Алиссона Сантаны на седьмой минуте, а в середине тайма он уже ассистировал Эгиналду, который удвоил преимущество "горняков". Бешикташу перед перерывом удалось отквитать один гол после того, как Тэмми Абрахам реализовал пенальти.

Во второй половине встречи Кевин снова увеличил разрыв в счете до двух мячей на 67-й минуте. Под занавес матча стамбульская команда усилиями Жоау Мариу сократила отставание до минимума, однако в компенсированное время тот же Кевин оформил дубль и установил окончательный результат.

Ответный матч Шахтера и Бешикташа состоится в четверг, 31 июля.

Вашему вниманию видео всех голов матча Бешикташ - Шахтер:

0:1 - Алиссон, 7

0:2 - Эгиналду, 28

1:2 - Абрахам, 40 (пен.)

1:3 - Кевин, 67

2:3 - Жоау Мариу, 87

2:4 - Кевин, 90+5

Бешикташ - Шахтер 2:4

Голы: Абрахам, 40 (пен.), Мариу, 87 - Алиссон, 7, Эгиналду, 28, Кевин, 67, 90+5

Бешикташ: Гюнок - Свенссон, Паулиста, Удуохай, Юрасек - Тикназ (Киличсой, 81), Кекчю (Мучи, 60) - Рашица (Йылмаз, 60), Рафа, Фернандеш - Абрахам (Мариу, 71).

Шахтер: Ризнык - Конопля (Тобиас, 56), Бондар, Матвиенко, Педриньо Азеведо - Очеретько, Марлон (Педриньо да Силва, 56), Судаков (Гочолеишвили, 88) - Кевин, Эгиналду (Невертон, 76), Алиссон (Бондаренко, 76).

Предупреждения: Удуохай, Йылмаз, Гюнок - Ризнык.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!