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Футбол

Шахтер с хет-триком Траоре разгромил Бринье в спарринге

"Горняки" уверенно выиграли контрольный поединок.
Сегодня, 21:14       Автор: Антон Федорцив
Лассина Траоре / ФК Шахтер
Лассина Траоре / ФК Шахтер

Подопечные Арды Турана не форсировали события против скромного словенского коллектива. Аж на 30-й минуте Шахтер не реализовал первый момент. Это Швед вышел один на один с голкипером, но не смог попасть в створ.

В конце концов разбудил обе команды Эгиналдо. Перед перерывом бразилец в атаке вторым темпом отправил мяч между ног вратарю. На старте же второй половины он выложил мяч под удар Траоре.

Вскоре буркиниец отличился во второй раз, воспользовавшись передачей Цуканова. Третий мяч Траоре оформил после очередного взаимодействия с Эгиналдо. Добил Бринье Гочолейшвили, реализовав одиннадцатиметровый фол на себе.

Контрольный матч
Шахтер – Бринье – 5:0
Голы: Эгиналдо, 45, Траоре, 47, 60, 67, Гочолейшвили, 80 (пенальти)

Шахтер (1-й тайм): Фесюн, Эгиналдо, Педриньо, Невертон, Очеретько, Назарина, Швед, Азаров, Фарина, Грам, Винисиус

К слову, накануне Шахтер разбил финский Ильвес в квалификации Лиги Европы.

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