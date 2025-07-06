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Футбол

Шахтер сыграл вничью с чешским клубом перед стартом в еврокубках

Следующий матч будет для "горняков" уже официальным.
Сегодня, 20:57       Автор: Василий Медвидь
shakhtar.com
shakhtar.com

Донецкий Шахтер сыграл последний матч перед стартом в еврокубках.

«Горняки» сыграли с чешским Словацко на сборах в Словении. Матч завершился со счетом 1:1.

На 26-й минуте отличился Марек Гавлик из Слвоацко, на 71-й счет сравнял Невертон.

Следующий матч Шахтер проведет против Ильвеса в 1 раунде Лиги Европы. Поединок пройдет 10 июля.

Шахтер - Словацко 1:1

Голы: Невертон, 71 - Гавлик, 26

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

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