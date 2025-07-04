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Шахтер в дебюте Турана обыграл Горицу в спарринге

Отечественный гранд одолел хорватский коллектив.
Сегодня, 20:51       Автор: Антон Федорцив
Шахтер / ФК Шахтер
Шахтер / ФК Шахтер

"Горняки" захватили инициативу в дебюте. Впрочем, первыми моменты упустили соперники. После углового Ризнык дважды вступил в игру – парировал низовой удар и вытащил выстрел под перекладину.

Шахтер ответил возможностями Траоре и Шведа. Буркиниец пробил головой выше ворот после навеса Судакова, а украинец отправил мяч рядом со штангой после смещения в центр. А перед перерывом Пршир встряхнул перекладину ворот Ризныка дальним ударом.

Повели "горняки" на старте второго тайма. Это Эгиналдо головой замкнул прострел Педро Энрике после флангового прорыва. Тут же Кевин едва не уложил в дальний угол после дриблинга на входе в штрафную.

В дальнейшем Шахтер полностью контролировал ход событий. Но развить успех команды Арды Турана не сумели ни Кевин, ни Алиссон бисиклетой. Следовательно, турецкий специалист дебютировал с минимальной победы.

Шахтер – Горица – 1:0
Гол: Эгиналдо, 51

Шахтер (1-й тайм): Ризнык – Конопля, Грам, Матвиенко, Азаров – Назарина (Эгиналдо, 29) – Швед, Судаков, Педриньо, Невертон – Траоре (Глущенко, 31); 2-й тайм: Фесюн – Винисиус, Бондарь, Фарина, Педро Энрике – Марлон, Бондаренко, Очеретько, Алиссон, Кевин – Эгиналдо

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Горица

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