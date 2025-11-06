iSport.ua
Шахтер уверенно победил Брейдаблик

"Горняки" одержали вторую победу в турнире.
Вчера, 21:37       Автор: Антон Федорцив
Шахтер / Getty Images
Шахтер / Getty Images

Команда Арды Турана быстро взяла под контроль мяч. Исландский же гранд решил играть вторым номером. Тем не менее, первым остроту создал Брейдаблик – Гюннлейгссон из подступов к штрафной пробил рядом со штангой.

Шахтер ответил моментами Элиаса и Мейреллиша. Обоим не хватило точности. Зато все сложилось у Бондаренко. Хавбек после углового классным крученым ударом в касание попал в ворота с линии штрафной.

Читай также: Шахтер - Брейдаблик: видео голов матча Лиги конференций

"Горняки" продолжили атаковать. Но новые возможности забить пошли уже во втором тайме. В частности, Назарина проверил кипера выстрелом с дистанции. А на 65-й минуте Элиас сыграл в стенку с Изаки и технично пробил в дальний угол.

Брейдаблик огрызнулся под занавес поединка, но Бьярнасон не попал в створ. Шахтер удержал победный счет и пошел вверх по турнирной таблице. "Горняки" имеют 6 очков после трех туров основного раунда.

Статистика матча Шахтер – Брейдаблик 3-го тура Лиги конференций

Шахтер – Брейдаблик – 2:0
Голы: Бондаренко, 28, Элиас, 65

Ожидаемые голы (xG): 1.20 - 0.45
Владение мячом: 74 % - 26 %
Удары: 16 - 5
Удары в створ: 4 - 0
Угловые: 8 - 2
Фолы: 7 - 8

Шахтер: Ризнык – Тобиас, Грам, Бондарь, Азарови – Бондаренко (Глущенко, 68), Назарина, Изаки – Лукас, Элиас, Мейреллиш (Швед, 78)

Брейдаблик: А. Эйнарссон – Вальгейрссон, Оррасон, Маргейрссон, Йоунссон – Гюннлейгссон (Стейндорсон, 69), Лудвикссон (Гадльссон, 79), Йоунссон (В. Эйнарссон, 62) – Торстейнссон, Ульфарссон (Бьярнасон, 63), Ингварссон (Оумарссон, 63)

Предупреждение: В. Эйнарссон

