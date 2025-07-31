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Шахтер второй раз обыграл Бешикташ в квалификации Лиги Европы

Отечественный гранд доказал неслучайность выездной победы.
Вчера, 22:56       Автор: Антон Федорцив
Кевин / ФК Шахтер
Кевин / ФК Шахтер

Со старта соперники не отсиживались в обороне. Первыми слабые места в редутах обнаружили "горняки". Удуохай заблокировал удар Тобиаса в ближний угол, но вскоре Кевин протянул мяч слева, сместился в центр штрафной и уложил в девятку.

Новая вспышка активности пришлась на начало второй трети поединка. Алиссон размял Гюнока опрокидыванием после прохода, а Тикназ не успел метко пробить после передачи Абрахама. Зато Элиас перед перерывом замкнул дальнюю штангу.

Забить третий раз Шахтер мог в начале второго тайма. Однако, мяч после выстрела Алиссона улетел выше ворот. Не попал в створ после ошибки Очеретько и стамбулец Мучи. Не сумел из двух моментов отличиться Траоре.

В конце концов, подопечные Арды Турана ограничились двумя голами. Следующим соперником "горняков" будет афинский Панатинаикос. Первый матч состоится 7 августа в столице Греции.

Статистика матча Шахтер – Бешикташ 2-го квалификационного раунда Лиги Европы

Шахтер – Бешикташ – 2:0 (первый матч – 4:2)
Голы: Кевин, 12, Элиас, 45+2

Владение мячом: 56 % - 44 %
Удары: 12 - 9
Удары в створ: 4 - 2
Угловые: 3 - 3
Фолы: 9 - 13

Шахтер: Ризнык – Винисиус (Гочолеишвили, 81), Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо – Очеретько, Марлон (Бондаренко, 57), Педриньо да Силва (Судаков, 64) – Алиссон, Элиас (Траоре, 64), Кевин (Невертон, 57)

Бешикташ: Гюнок – Свенссон, Паулиста, Удуохай, Топчу – Тикназ (Хаджиахметович, 46), Йылмаз (Бингел, 78) – Мариу (Уйсал, 87), Рафа, Мучи (Юрасек, 87) – Абрахам (Кылычсой, 64)

Предупреждения: Педриньо да Силва, Очеретько, Тобиас, Бондарь, Алиссон – Тикназ, Паулиста, Топчу

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