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Кохан занял 5 место на чемпионате Европы в метании молота

Украинец показал лучший результат страны за последние 20 лет.
Вчера, 23:51
Михаил Кохан / Getty Images
Михаил Кохан / Getty Images
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В четверг, 18 августа, состоялся в рамках Мультиспортивного Евро в Мюнхене, определился чемпион континента по метанию молота среди мужчин.

Поляк Войцех Новицкий выиграл соревнования по метанию молота, метнув снаряд на 82:00 (лучший результат сезона в мире). Серебряную медаль завоевал венгр Халаш Бенце, а бронза досталась норвежцу Эйвинду Хенриксену.

Украинец Михаил Кохан с результатом 78.48 завершил соревнования на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что Старикова стала бронзовой призеркой Мультиспортивного Евро-2022 в кейрине.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: метание Михаил Кохан
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