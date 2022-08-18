Кохан занял 5 место на чемпионате Европы в метании молота

Украинец показал лучший результат страны за последние 20 лет.

В четверг, 18 августа, состоялся в рамках Мультиспортивного Евро в Мюнхене, определился чемпион континента по метанию молота среди мужчин.

Поляк Войцех Новицкий выиграл соревнования по метанию молота, метнув снаряд на 82:00 (лучший результат сезона в мире). Серебряную медаль завоевал венгр Халаш Бенце, а бронза досталась норвежцу Эйвинду Хенриксену.

Украинец Михаил Кохан с результатом 78.48 завершил соревнования на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что Старикова стала бронзовой призеркой Мультиспортивного Евро-2022 в кейрине.