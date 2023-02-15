Ханна Эберг - чемпионка мира в индивидуальной гонке, Джима замкнула четвертый десяток

Вашему вниманию результаты очередного старта на мировом первенстве по биатлону в Оберхофе.

В среду, 15 февраля, в немецком Оберхофе в рамках чемпионата мира-2023 по биатлону состоялась женская индивидуальная гонка на 15 километров.

Золотую медаль мирового первенства в индивидуальном старте с одним промахом, допущенным еще на первом огневом рубеже, завоевала шведская спортсменка Ханна Эберг, преодолев дистанцию за 43:36.1.

Второй финишировала еще одна представительница Швеции Линн Перссон, которая с идеальной стрельбой все же уступила соотечественнице десять секунд. Третий результат, не закрыв одну мишень, продемонстрировала итальянка Лиза Виттоцци, проиграв победительнице 28 секунд.

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Лучший результат в составе украинской команды показала Юлия Джима. Украинка успешно прошла первый огневой рубеж, но провалилась на втором, не закрыв три мишени. Всего с пятью промахами она завершила гонку на 40-й позиции.

Любовь Кипяченкова и Анна Кривонос дебютировали на чемпионате мира. Первая с восемью незакрытыми мишенями финишировала на 82-м месте, а вторая с шестью промахами - на 85-м.

Анастасия Меркушина, которая также должна была стартовать, пропустила индивидуальную гонку и будет готовиться к одиночной смешанной эстафете.

Результаты индивидуальной гонки у женщин на ЧМ-2023 по биатлону

Ханна Эберг (Швеция, 1+0+0+0) 43:36.1 Линн Перссон (Швеция, 0+0+0+0) +10.3 Лиза Виттоцци (Италия, 0+0+0+1) +28.0

…

40. Юлия Джима (Украина, 0+3+1+1) +5:45.5

82. Любовь Кипьяченкова (Украина, 0+3+1+4) +12:28.3

85. Анна Кривонос (Украина, 0+4+1+1) +13:17.3

Отметим, что в четверг, 16 февраля, чемпионат мира-2023 по биатлону продолжится одиночной смешанной эстафетой.

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