Тищенко попал в ТОП-15 индивидуальной гонки в Оберхофе, Йоханнес Бе отпраздновал дежурную победу

Украинский биатлонист не должен был даже выступать, но из-за проблем Артема Примы он вышел на старт и показал свой второй лучший результат в карьере.

Во вторник, 14 февраля, в немецком Оберхофе в рамках чемпионата мира по биатлону состоялась мужская индивидуальная гонка.

Украина была представлена четырьмя биатлонистами - на старт вышли Антон Дудченко, Артем Тищенко, Богдан Цымбал и Денис Насыко.

Дмитрий Пидручный, как и планировалось ранее, пропускал этот этап. Также изначально в гонке должен был участвовать Артем Прима, но из-за плохого самочувствия его заменил Тищенко.

И стоит отметить, что замена вполне удалась. Тищенко стал лучшим среди украинцев: благодаря идеальной стрельбе Артем продемонстрировал свой второй лучший результат в карьере, финишировав двенадцатым.

Остальные же выступили не так удачно. Цымбал и Насыко допустили по два промаха и финишировали вместе (причем буквально) 39-м и 40--м соответственно, а Дудченко трижды отправлялся на штрафной круг из-за чего немного отстал от предыдущей пары и занял 42-е место.

Победу же снова отпраздновал норвежец Йоханнес Бе, на счету которого два промаха. Следом за ним финишировал его соотечественник Стурла Легрейд. "Бронза" на счету шведа Себастьяна Самуэльссона.

Чемпионат мира, Оберхоф (Германия)

Мужчины, индивидуальная гонка (20 км)

1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 49:57.5 (0+1+1+0)

2. Стурла Легрейд (Норвегия) +1:100.7 (0+0+0+1)

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) +1:11.1 (0+0+1+0)

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12. Артем Тищенко (Украина) +4:02.5 (0+0+0+0)

39. Богдан Цымбал (Украина) +6:36.4 (2+0+0+0)

40. Денис Насыко (Украина) +6:37.0 (1+0+0+1)

42. Антон Дудченко (Украина) +6:48.3 (0+0+1+2)

В среду, 15 февраля, состоится женская индивидуальная гонка, в которой будут участвовать Юлия Джима, Елена Билосюк и Анастасия Меркушина.