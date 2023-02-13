Пидручный пропустит индивидуальную гонку на чемпионате мира

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный не выступит в индивидуальной гонки на чемпионате мира, который проходит в Оберхофе (Германия).

Как сообщает Суспільне Спорт, главный тренер мужской команды Юрай Санитра принял решение о том, что Пидручный пропустит гонку.

Стоит отметить, что Дмитрий выступит в одиночной смешанной эстафете. Мужская индивидуальная гонка состоится 14 февраля, а сингл-микст – 16 февраля.

Напомним, Пидручный на чемпионате мира в Германии стал 5-м в спринте и 8-м в гонке преследования. На ISPORT.ua доступны результаты всех гонок в текущем сезоне.