Ханна Эберг пропустит этап Кубка мира в Поклюке

Союз биатлонистов Швеции опубликовал состав национальной команды на четвертый этап Кубка мира, который пройдет в Поклюке (Словения) с 5 по 8 января.

Главной неожиданностью стало непопадание двукратной олимпийской чемпионки Ханны Эберг в заявку. Шведская спортсменка простудилась.

Due to a cold that has been bothering her since Christmas, Hanna Oeberg 🇸🇪 will skip the upcoming weekend of competitions in @BiatlonPokljuka 🥺



Get well soon @hannaaaoberg 🍀 and hopefully see you fully healthy in Ruhpolding!



📷 Slavik/IBU | #biathlon | #POK23 pic.twitter.com/N8qttn6kNI