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Ханна Эберг пропустит этап Кубка мира в Поклюке

Шведка из-за простуды не поможет своим соотечественницам.
Сегодня, 10:50
Ханна Эберг / Getty Images
Ханна Эберг / Getty Images

Союз биатлонистов Швеции опубликовал состав национальной команды на четвертый этап Кубка мира, который пройдет в Поклюке (Словения) с 5 по 8 января.

Главной неожиданностью стало непопадание двукратной олимпийской чемпионки Ханны Эберг в заявку. Шведская спортсменка простудилась.

Кроме того, биатлонистка Франциска Прейс также пропустит данный этап соревнований. Спортсменка заболела во время новогодних каникул.

На ISPORT также доступны расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира по биатлону.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: биатлон Ханна Эберг

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