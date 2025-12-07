Флик - о матче с Бетисом: "Футболисты были уже уставшими, но они бились на протяжении 90 минут"

В субботу, 6 декабря, Барселона обыграла Бетис со счётом 5:3. Главный тренер Барселоны Ханс Флик прокомментировал победу в 15 туре чемпионата Испании:

"Первый тайм получился очень хорошим, но во втором тайме мы подустали. Если говорить о защите, то нам не удавалось контролировать игру в последние минуты. Но я хочу сохранять позитивный настрой, оценивая ситуацию. Важно то, что мы победили. Я очень доволен командой. Я уважаю то, как мы сражались и отыгрались.

В конце матча футболисты уже были уставшими, но они бились на протяжении 90 минут. Я действительно ценю то, чего мы сегодня добились.

Ямаль хорошо сыграл на позиции атакующего полузащитника и в защите отработал очень хорошо. Такая опция у нас есть, но раньше мы её не отрабатывали.

Ферран — очень умный футболист, он умеет хорошо оценивать пространство и сегодня делал это великолепно. У него есть правильный настрой и уверенность. Он заслуживает место в стартовом составе. Он всегда проявляет себя, когда мы в нём нуждаемся. Это стадион Феррана, здесь он даже со сборной делал хет-трик", — цитирует слова немецкого специалиста Marca.

Читай также: Барселона с хет-триком Торреса одолела Бетис в сверхрезультативном поединке

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!